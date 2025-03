Vorsicht vor diesem Bug: Euer Fortschritt in Monster Hunter Wilds ist in Gefahr

Capcom hat bestätigt, dass derzeit ein Problem in Monster Hunter Wilds untersucht wird, das den Fortschritt für einige Jägerinnen und Jäger blockiert. Konkret betrifft es die Hauptmission: Kapitel 5-2 – A World Turned Upside Down, in der ein wichtiger NPC nicht wie vorgesehen erscheint.

In der zweiten Hauptquest im fünften Kapitel kann dadurch unter Umständen die Geschichte nicht weitergespielt werden. Welche Umstände das jetzt konkret sind, dies wird derzeit von Capcom untersucht. Und dann wird die Ursache hoffentlich schnell behoben.

Bei Twitter teilte Capcom mit: „Jäger, wir untersuchen derzeit das folgende Problem. Es kann vorkommen, dass ein NPC nicht erscheint und den Fortschritt der Geschichte in der Hauptmission: Kapitel 5-2 A World Turned Upside Down behindert. Wir arbeiten derzeit an diesen Problemen und werden weitere Updates bereitstellen, sobald wir sie haben.“

Eine Lösung gibt es aktuell noch nicht, aber Capcom hat bereits mehrere Probleme in kurzer Zeit behoben. Erst kürzlich wurde ein Hotfix veröffentlicht, der Fehler in der Schmiede und beim „Grill a Meal“-Feature behob. Solltet ihr auf den Bug stoßen, wird das Problem also wohl eure Geduld auf die Probe stellen. In der Zwischenzeit könnt respektive müsst ihr andere Dinge (im Spiel) erledigen.

via Eurogamer, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom