Mit Ichiban, Zelda und Ex-Sony-Präsident: Promise Mascot Agency hat einen Termin

Kaizen Game Works hat den konkreten Termin für Promise Mascot Agency bekannt gegeben: Das verrückte Open-World-RPG erscheint am 10. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs. Passend zur Ankündigung wurde ein neuer Trailer zuerst beim IGN Fan Fest enthüllt.

SpielerInnen übernehmen in Promise Mascot Agency die Leitung einer Maskottchen-Agentur in der mysteriösen Stadt Kaso-Machi. Ex-Yakuza Michi, der sich dort mit seinem chaotischen Assistenten Pinky niedergelassen hat, muss eine skurrile Truppe fühlender Maskottchen rekrutieren und für passende Jobs vermitteln.

Dabei gilt es, Vertragsverhandlungen zu führen – mit durchaus ungewöhnlichen Fragen: Wie viele Urlaubstage braucht ein weinender Tofu-Block? Die Agentur muss sich außerdem gegen andere konkurrierende Dienste behaupten und Aufträge an Land ziehen, indem sie die teils seltsamen Bewohner der Stadt für sich gewinnt – notfalls auch mit sanfter Einschüchterung.

Herausforderungen gibt es in Kaso-Machi genug: Katastrophen, Nervenzusammenbrüche und sogar handfeste Krisen gehören zum Alltag der Maskottchen. SpielerInnen können dabei auf sogenannte Hero Cards setzen, um in kritischen Momenten Hilfe zu rufen – darunter Charaktere wie Captain Sign. Zudem steckt die Stadt voller Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Wer ist für Michis Exil verantwortlich, und warum lastet eine hohe Schuld auf ihm?

Game Director Oli Clarke Smith zeigt sich begeistert: „Wir haben viereinhalb Jahre an der Promise Mascot Agency gearbeitet“, sagt er. „Wir haben *alles* in dieses Spiel gesteckt. Wir haben mit einigen absoluten Top-Talenten zusammengearbeitet. Wir lieben dieses Spiel, es ist wirklich etwas Besonderes. Wir freuen uns, das Veröffentlichungsdatum bekannt zu geben und den Countdown für das Maskottchen-Chaos zu starten!“

Ein Highlight des Spiels ist die hochkarätige japanische Sprecherbesetzung: Takaya Kuroda, bekannt als Stimme von Ichiban Kasuga aus Yakuza: Like a Dragon, spricht Michi. An seiner Seite steht Pinky, vertont von Ayano Shibuya, die Zelda in Tears of the Kingdom ihre Stimme lieh. Sogar Ex-PlayStation-Präsident Shuhei Yoshida hat eine Sprecherrolle im Spiel übernommen.

Wer einen ersten Blick auf Promise Mascot Agency werfen möchte, kann die neue spielbare Demo ausprobieren. Sie ist ab sofort kostenlos auf Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store verfügbar und bietet rund 80 Minuten Einblick in die verrückte Welt der Maskottchen-Agentur.

