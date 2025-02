Mit Venus Vacation PRISM sollen auch Fans von Füßen auf ihre Kosten kommen

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja haben einen neuen Trailer zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme veröffentlicht. Neben neuen Spielszenen bietet das Video neue Einblicke in die besonderen Inhalte der Digital Deluxe Edition, darunter exklusive Kollaborationen mit dem japanischen Illustrator Yom.

Die Zusammenarbeit mit Yom bringt spezielle Outfits für die sechs „Dead or Alive“-Charaktere mit sich. Diese Outfits legen besonderen Fokus auf Strumpfhosen, deren Denier-Stärke zwischen fünf Stufen variiert werden kann und deren Farbe zwischen Schwarz und Beige umschaltbar ist.

Yom, der laut Automaton Media ganz besonders bekannt ist für seine detaillierte Darstellung von Frauenbeinen in Strumpfhosen, erklärte zur Zusammenarbeit: „Ich habe das Design einfach gehalten, damit die natürliche Schönheit und der Stil der Venuses zur Geltung kommen, aber ich habe auch meine Träume in jeden Teil des Designs einfließen lassen. Ich kann es kaum erwarten, die Venuses in diesen Outfits zu sehen! (hauptsächlich um ihre Beine herum).“

Die Digital Deluxe Edition enthält spezielle Episoden, in denen die SpielerInnen auf der tropischen Venus Island mit den Charakteren interagieren können. Eine Szene zeigt etwa, wie eine der Damen nach einem anstrengenden Tag auf einem Sofa liegt, während die Spielfigur die Gelegenheit erhält, ihr eine Fußmassage zu geben. Neben Elise, Misaki und Honoka werden auch Nanami, Fiona und Tamaki in diesen exklusiven Episoden spielbar sein.

Mit der „Wo Long“-Engine

Technisch setzt Venus Vacation PRISM auf Koei Tecmos Katana Engine, die bereits bei Wo Long: Fallen Dynasty zum Einsatz kam. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei auf die realistische Darstellung von Hauttexturen und Kleidung gelegt.

Durch neue grafische Effekte wirken Sand auf der Haut oder feuchte Kleidung noch lebensechter. Darüber hinaus können im „Owner’s Room“ verschiedene Outfits angepasst und verändert werden, wobei einige Kleidungsstücke zusätzliche Variationsmöglichkeiten bieten.

Das Spiel erscheint am 27. März 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam und DMM Games Player, jedoch nur in Japan und Asien. Während die japanische Version nur die Sprache Japanisch unterstützt, wird die asiatische Fassung – auf der offiziellen Website als „Global Version“ bezeichnet – zusätzlich Englisch bieten. Die asiatische Handelsversion mit englischen Texten, die ihr bei Play-Asia* vorbestellen könnt, ist für Fans also vielleicht die beste Option.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, Koei Tecmo, Team Ninja