Rise of Rebellion ist ein neues Action-RPG von einem Ex-FromSoftware-Designer

Entwickler Hytacka und Publisher Kodansha haben eine neue, spielbare Demo zu Rise of Rebellion veröffentlicht. Hinter dem Spiel steht der japanische Entwickler Hytacka, der zuvor bei FromSoftware als Designer an den DLCs von Dark Souls III mitgearbeitet hat.

Die Entwicklung von Rise of Rebellion begann 2020, nachdem das Projekt in der ersten Runde des „Game Creator’s Lab“-Programms von Kodansha ausgewählt wurde. Bereits im März 2023 veröffentlichte Hytacka eine frühe Demo, die für ihre anspruchsvolle Steuerung kritisiert wurde. In Reaktion darauf wurde das Kampfsystem komplett überarbeitet. Die neue Demo, die jetzt spielbar ist, zeigt die ersten Anpassungen und erlaubt es, die erste Stage des Spiels zu erleben.

Rise of Rebellion ist ein Singleplayer-Action-RPG, das auf schnellen Schwertkampf setzt. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Drachen einst den Himmel beherrschen wollten, jedoch von der Erde bestraft wurden und schließlich ausstarben. Die Menschheit verehrt die Erde als Wohnsitz der Götter und nutzt eine besondere Energie namens May, die von Kriegern, den Manus, kontrolliert wird.

Soulsfans übernehmen die Rolle eines dieser May-Krieger, um ihr Heimatdorf von Invasoren zurückzuerobern. Das Kampfsystem kombiniert Nahkampfwaffen mit Spezialfähigkeiten, die auf der Energie der Erde basieren. Doch Vorsicht: Wer diese Macht zu stark beansprucht, erregt den Zorn der Götter und wird vorübergehend kampfunfähig – eine Mechanik, die taktisches Vorgehen erfordert.

Neben einem Kombosystem bietet Rise of Rebellion ein präzises Parier- und Ausweichsystem sowie herausfordernde Gegner, die laut Entwicklern „eure Handflächen zum Schwitzen bringen werden.“ Rise of Rebellion soll 2025 erscheinen und wird eine englische Sprachunterstützung bieten. Die Steam-Seite ist bereits online.

Ein aktueller Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Rise of Rebellion, Hytacka, Kodansha