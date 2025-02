Das war … Kalenderwoche 7/2025

Neben der State of Play von Sony gab es neue Gerüchte rund um Final-Fantasy-Remakes sowie ein Lebenszeichen von Golden Sun. Nach dem Block mit allen weiteren Trailern der Woche findet ihr zudem noch vier Reviews, zwei Previews sowie ein Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit einer durchaus reichhaltigen State of Play konnte in dieser Woche Sony aufwarten. Erwartetes wechselte sich mit Überraschendem ab, natürlich durfte auch ein Shadowdrop nicht fehlen. Das Wichtigste findet ihr nun in der folgenden Auflistung:

Laut einem Insider-Bericht sollen sich die bisherigen Gerüchte rund um Remakes von Final Fantasy IX und Final Fantasy Tactics tatsächlich bewahrheiten. Falls die Meldung stimmt, läuft die Entwicklung beider Projekte. Damit warten wir nun auf die Ankündigungen!

Und wie wäre es eigentlich mal wieder mit einem Golden Sun? Zugegeben, hier gibt es keine konkreten Anzeichen, dafür ein offizielles Lebenszeichen. So findet sich der entsprechende Soundtrack ab sofort bei Nintendo Music.

Erstmals offiziell im Westen erscheinen wird Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered (Switch, PC), bereits im Mai soll es so weit sein. Schon im April kommen wir zudem in den Genuss von Pandoland (Mobil), wobei es sich um ein Abenteuer-RPG von Game Freak handelt. Von Level-5 gibt es neben dem Termin für Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) auch neue Plattformen für den Titel, womit die Switch-Exklusivität dahin ist. Ende Mai folgt auch schon Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), dabei gibt es auch eine hübsche Sammleredition. Weitere Veröffentlichungstermine haben auch Hunter x Hunter: Nen x Impact (PS5, Switch, PC) (17. Juli), Capcom Fighting Collection 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (16. Mai) sowie Tribe Nine (PC, Mobil) (20. Februar) erhalten.

Zum Valentinstag zeigte uns Marvelous die Heiratskandidaten und -kandidatinnen aus Rune Factory: Guardians of Azuma (Switch, PC). Auch zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC) erreichte uns ein romantischer Trailer. Das Metroidvania Chronicles of the Wolf (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) hat sich von Castlevania inspirieren lassen, im nächsten Monat kehrt Bubble Ghost Remake (Switch, PC) zurück und der Roguelite-Dungeon-Crawler Grimoire Groves (Switch, PC) soll Animal Crossing mit Hades vereinen. Jeweils eine Demo könnt ihr sowohl zu Ruffy and the Riverside (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) als auch Aethermancer (PC) (Link) ausprobieren.

Eine PlayStation-Portierung und ein DLC-Paket sind zu Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (PS4, Switch, PC) unterwegs, noch im Februar folgen die Konsolen-Versionen von Glover. Die Survival-Life-Sim Dinkum (PC) ist außerdem ab sofort auf Deutsch spielbar. Noch im Februar geht Update 3.1 zu Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) online, über die Inhalte könnt ihr euch hier informieren. Wöchentlich kostenlose Inhalte gibt es aktuell für Astro Bot (PS5), allerdings müsst ihr zunächst das Hauptspiel abschließen. Nächste Woche feiert schließlich auch noch ein Elden-Ring-Fan-Film Premiere mit dem Titel Becoming Blade of Miquella.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Falls ihr eine Mystery-Adenture-Novel erleben möchtet, dann können wir euch Urban Myth Dissolution Center (PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) empfehlen. Auch der Pixelart-Stil fällt ins Auge. Auch das Remake Ninja Gaiden II Black (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ist eine gelungene Sache. Wie es sich für die Reihe gehört, sind die actiongeladenen und brachialen Kämpfe das Highlight. Auch für Fans der Trails-Fans geht es mit The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) weiter. Beim Gameplay gibt es kleinere Verbesserungen und Minigames sorgen für Abwechslung. Auch heute noch begeistern kann Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Einige Verbesserungen machen das Spiel nun noch angenehmer, womit der Charme des Klassikers erfolgreich auf moderne Plattformen übertragen wird.

Auch zwei Previews zu potentiellen Hochkarätern konntet ihr in den letzten Tagen bei uns finden. Sehr vielversprechend zeigte sich dabei Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC), vielleicht wartet hier sogar der Serien-Thron. Der Genre-Mix Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) entwickelt viel Sogwirkung, welche hauptsächlich vom Koop-Gameplay lebt.

Ein interessantes Interview durften wir zudem mit Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi führen. Dabei ging es vor allem um Fantasian Neo Dimension (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC), aber nicht nur. Ihr könnt auch einige Details aus früheren Tagen nachlesen.