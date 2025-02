Elise und Tamaki sind der Fokus im neuen Trailer zu Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme

Koei Tecmo und Team Ninja haben einen neuen Trailer für Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme veröffentlicht. Der Trailer mit dem Titel „Rewarding Nonetheless“ rückt die Charaktere Elise und Tamaki in den Fokus und bietet weitere Einblicke in das „immersive Romance-Adventure“.

Das Spiel erscheint am 27. März 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam und DMM Games Player, jedoch nur in Japan und Asien. Die japanische Version unterstützt ausschließlich die japanische Sprache, während die asiatische Version, die auf der offiziellen Website als „Global Version“ bezeichnet wird, auch englische Texte bietet. Diese Sprachoptionen werden auch für die Steam-Version zur Verfügung stehen. Die asiatische Handelsversion mit englischen Texten, die ihr bei Play-Asia* vorbestellen könnt, ist für Fans also vielleicht die beste Option.

Ursprünglich war die Veröffentlichung des Spiels für den 6. März 2025 geplant, jedoch wurde sie kürzlich verschoben. Produzent Yasunori Sakuda entschuldigte sich bei den Fans und erklärte, dass die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt werde, um neue Inhalte hinzuzufügen und die Qualität weiter zu verbessern. Das Ziel sei es, das bestmögliche Erlebnis zu liefern.

Neben der Verschiebung wurden auch neue Gameplay-Details bekannt gegeben. SpielerInnen können künftig die Frisuren der Charaktere individuell anpassen, darunter Pferdeschwänze und Hochsteckfrisuren. Outfits werden durch das Erhöhen der Followerzahl spielerisch freigeschaltet, ein Gacha- oder Geschenk-System soll nicht erforderlich sein.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, Koei Tecmo, Team Ninja