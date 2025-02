Capcom spendiert acht Fighting-Klassikern in der Capcom Fighting Collection 2 eine Neuauflage

Capcom hat die Veröffentlichung der Capcom Fighting Collection 2 auf den 16. Mai konkretisiert. Die Sammlung klassischer Fighting-Games erscheint für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.

Die offizielle UK-Website weist eine Handelsversion für Switch und PS4 aus, die man im deutschen Handel noch vergebens sucht. Dort wird auch versprochen, dass eine limitierte Anzahl physischer Versionen einen exklusiven Capcom vs. SNK-Comic enthalten soll. Die Nintendo-Website verspricht auch eine „Switch-Karte“ – mal sehen.

Der neue Trailer bewirbt als Vorbestellerbonus neu arrangierte Versionen der Songs „Soy Sauce for Geese“ und „Rival Schools Medley“ von CAP-JAMS, die im Galeriemodus angehört werden können.

Die Collection bringt acht klassische Fighting-Games in einer modernen Neuauflage. Neben Online-Funktionen mit Rollback-Netcode werden auch Quality-of-Life-Verbesserungen integriert. Die vollständige Liste der enthaltenen Spiele umfasst: Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 UPPER, Project Justice, Power Stone, Power Stone 2 und Plasma Sword: Nightmare of Bilstein.

Zu den neuen Features gehören ein umfangreicher Trainingsmodus, Unterstützung für 14 Sprachen, ein Galeriemodus mit Konzeptzeichnungen und Musikgalerie sowie anpassbare EX-Einstellungen für jedes Spiel. Darüber hinaus gibt es neue Display-Filter, Tastenanpassungen, Mid-Game-Saves und diverse Balance-Anpassungen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Capcom Fighting Collection 2, Capcom