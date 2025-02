Das Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny erscheint schon im Mai für Konsolen und PCs

Während wir auf den brandneuen Serienteil Onimusha: Way of the Sword noch ein wenig warten müssen, ist seit der nächtlichen „State of Play“ klar, wann die Neuauflage von Onimusha 2: Samurai’s Destiny an den Start geht.

Der Titel kehrt am 23. Mai 2025 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs zurück und hat dabei nicht nur eine aufgebohrte Grafik, sondern ebenso einige Neuerungen im Gepäck. Für Onimusha-Fans gibt es dabei zahlreiche Boni zum Start.

Als besonderen Bonus erhalten Fans, die Onimusha 2: Samurai’s Destiny vorbestellen oder das „Onimusha 1+2“-Bundle vorzeitig erwerben, das „Onimusha 2: Orchestra Album Selection Pack“, welches orchestrale Musiktitel und hilfreiche Ingame-Gegenstände enthält.

„Spielende mit Speicherdaten aus dem 2019er Remaster von Onimusha: Warlords können außerdem ein spezielles Outfit für Jubei freischalten, das von Samanosuke, dem Protagonisten aus dem Originalspiel, inspiriert ist“, erklärt Capcom weiter.

Zu den Verbesserungen zählen weitere Schwierigkeitsgrade, darunter ein frischer „Hell“-Modus, der Euch mit nur einem feindlichen Treffer die Lichter ausknipst. Es wartet aber auch ein entspannter „Easy“-Modus auf gemütliche Samurai.

Außerdem ist ab sofort ein Waffenwechsel ohne Menüunterbrechung möglich und ihr wählt frei, wann Ihr Protagonist Jubei in einen Onimusha verwandelt. Weiterhin winken eine automatische Speicherfunktion, überspringbare Zwischensequenzen, verschiedene Bildschirmseitenverhältnisse und mehr.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Onimusha 2: Samurai’s Destiny, Capcom