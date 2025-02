Ein wenig Paper Mario, viel N64-Nostalgie: Demo zu Ruffy and the Riverside ist jetzt verfügbar

Das deutsche Indie-Studio Zockrates Laboratories und Publisher Phiphen Games haben eine spielbare Demo zu Ruffy and the Riverside veröffentlicht. Die Demo zum Retro-inspirierten 3D-Platformers steht ab sofort auf Steam zur Verfügung.

Die Demo bietet einen ersten Einblick in die farbenfrohe Welt von Riverside, die visuell auch ein wenig an Paper Mario erinnert. Interessierte können durch das Erfüllen verschiedener Herausforderungen Sterne sammeln und eine Levelstruktur erleben, die sich an klassische Nintendo-64-Tage erinnert.

Auch Konsolen-Fans müssen nicht mehr lange warten, denn neben Steam und im Epic Games soll die Vollversion „bald“ für PlayStation 5, Xbox One und Series sowie Nintendo Switch erscheinen.

In Ruffy and the Riverside besitzt der Protagonist Ruffy die magische Fähigkeit des FLIP, mit der sich Texturen kopieren und die Umgebung verändern lässt. So kann er beispielsweise Eis in Lava oder Wasserfälle in Kletterranken verwandeln. Das Spiel kombiniert klassische Plattforming-Action mit Rätseln, Kämpfen und kreativen Möglichkeiten zur Umgestaltung der Spielwelt.

Die Geschichte folgt Ruffy auf seinem Abenteuer, den schelmischen Bösewicht Groll daran zu hindern, den Weltenkern zu zerstören und Riverside ins Chaos zu stürzen. Unterstützt wird er dabei von seinen Freunden Pip, der frechen Biene, Sir Eddler, dem abenteuerlustigen Maulwurf, und Silja, der weisen Schildkröte.

Die Welt von Riverside bietet eine Mischung aus 3D- und 2D-Gameplay. Während der Erkundung der offenen Spielwelt gibt es zahlreiche Nebenmissionen, Herausforderungen und versteckte Schätze zu entdecken. SpielerInnen können zudem mit Pix eigene Texturen entwerfen und so die Welt nach ihren Vorstellungen gestalten. In sieben Regionen mit einzigartigen Herausforderungen treffen sie auf mysteriöse Wesen wie die Etoi oder die Fischbande. Die Demo findet ihr bei Steam!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ruffy and the Riverside, Zockrates Laboratories