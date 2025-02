16 zum Verlieben: Das neue Rune Factory stellt euch Bachelors und Bachelorettes vor

Marvelous Europe hat zwei neue Trailer zu Rune Factory: Guardians of Azuma veröffentlicht, die sich zum heutigen Valentinstag den insgesamt 16 möglichen Heiratskandidaten widmen. Das Action-RPG mit Lebenssimulation erscheint am 30. Mai 2025 für Nintendo Switch und PC via Steam.

Der erste Trailer stellt acht männliche Heiratskandidaten vor, darunter Subaru, ein wandernder Held, der aus dem kalten Norden Azumas stammt, und Murasame, ein Samurai auf der Suche nach Größe. Auch göttliche Wesen wie Kurama, der Gott des Herbstes und des Windes, oder Kai, der Oni-Gott der Unterwelt, stehen als potenzielle Partner zur Verfügung.

Der zweite Trailer konzentriert sich auf die weiblichen Charaktere, darunter Kaguya, eine naturverbundene Heldin aus dem Norden, und Iroha, die fröhliche Besitzerin eines Teeshauses. Weitere Kandidaten sind unter anderem Matsuri, die temperamentvolle Göttin des Sommers und der Schwerter, sowie Clarice, eine geheimnisvolle Kriegerin mit unbekannten Zielen.

Zusätzlich sind Cuilang und Pilika als Heiratskandidaten im „Seasons of Love“-DLC-Bundle verfügbar. In Rune Factory: Guardians of Azuma tauchen SpielerInnen in ein völlig neues Abenteuer ein, das im bislang unerforschten Land Azuma spielt. Als Earth Dancer liegt es in ihrer Hand, die einst blühende Region wiederzubeleben und ihr Hoffnung und Leben zurückzubringen. Zur Auswahl stehen zwei Protagonisten, deren Schicksale eng miteinander verknüpft sind.

SpielerInnen bewirtschaften Felder mit anmutigen Bewegungen, errichten und restaurieren ganze Dörfer und kämpfen mit neuen Waffen wie Bögen und Talismanen. Azuma ist eine weitläufige Welt mit beeindruckenden, saisonal inspirierten Dörfern, die von der japanischen Kultur beeinflusst sind. Neben Erkundung, Kämpfen und Städtebau steht auch der Aufbau von Beziehungen mit den Bewohnern im Mittelpunkt. Diese lassen sich nicht nur rekrutieren, um im Kampf zu unterstützen, sondern helfen auch bei der Verwaltung der Dörfer.

Die Bachelors:

Die Bachelorettes:

Bildmaterial: Rune Factory: Guardians of Azuma, Marvelous