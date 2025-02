Spielt jetzt die Demo zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und sichert euch die Sammleredition

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben im Rahmen des „State of Play“-Events eine spielbare Demo zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii an den Start gebracht. Die Demo ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam verfügbar.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Ex-Yakuza Goro Majima und können einen Teil der offenen Spielwelt erkunden. Die Demo bietet Zugang zu Honolulu, wo Majima mit seinen Kampfstilen Sea Dog und Mad Dog gegen Gegner antreten kann.

Anschließend geht es weiter nach Madlantis, einer geheimen Verbrecherhochburg, in der die Marine-Arena des Piratenkolosseums wartet. Dort können sich Spieler in Echtzeit-Schiffs- und Deckkämpfen beweisen. Die Demo gibt einen Vorgeschmack auf die Vollversion, die neben der offenen Spielwelt auch Seeabenteuer, Schiffsanpassungen, Crew-Management und eine epische Geschichte umfasst.

Gefällt euch? Dann sichert euch die Sammleredition bei Amazon* oder greift zur Vorbestellung der Standardversion. Der neueste Ableger der „Like a Dragon“-Reihe erscheint weltweit am 21. Februar 2025 für PlayStation, Xbox und PCs.

In Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii übernimmt Goro Majima die Hauptrolle. Die Geschichte setzt nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth an. Nach einem Schiffsunglück strandet Majima ohne Gedächtnis auf einer einsamen Insel. Auf seiner Reise über das Meer versucht er, seine verlorene Identität wiederzuerlangen. Dabei stellen die Spieler eine Crew zusammen, rüsten ihr Schiff auf, bekämpfen feindliche Piraten und erkunden die offenen Gewässer sowie versteckte Inseln.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio