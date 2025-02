Erstes Gameplay zu Onimusha: Way of the Sword enthüllt prominenten Protagonisten

Capcom gab sich im Rahmen der jüngsten Ausgabe von State of Play die Ehre, um erstes Gameplay-Material aus dem frisch angekündigten Onimusha: Way of the Sword zu präsentieren. Der Auftritt kam für viele sicher recht unerwartet, nutzte Capcom doch erst neulich die eigene Spotlight-Bühne, um Neuigkeiten zum Spiel zu teilen. Aber wir wollen uns nicht beschweren!

Der neue Trailer rückt den Protagonisten des Dark-Fantasy-Actionspiels in den Fokus – Schwertkämpfer-Legende Miyamoto Musashi. Film-Fans freuen sich zudem darüber, dass sich der prominente Held am Antlitz der japanischen Schauspielgröße und Kurosawa-Muse Toshiro Mifune bedient.

„Musashis Gesicht ist Toshiro Mifune nachempfunden, dem verstorbenen, ikonischen japanischen Filmstar, der Musashi in den klassischen Samurai-Filmen darstellte“, erklärt Capcom. Wie wir bereits wissen, spielt „Way of the Sword“ im alten Kyoto, das von bösartigem Miasma korrumpiert wurde. Das ruft zahlreiche Dämonen auf den Plan, die für Chaos sorgen. Mit Schwert und Oni-Handschuh bewaffnet, stellt sich Musashi den höllischen Schurken tapfer entgegen.

Onimusha: Way of the Sword ist der erste neue Teil der Serie seit fast zwei Jahrzehnten und möchte seine reiche Mischung aus Geschichte und Mythos mit hochmodernen Kämpfen verbinden. „Im Mittelpunkt des Spiels steht ein authentisches Gefühl in der Nutzung des Schwertes, während sich Spielende durch Feinde hindurchschneiden und der Spannung bei der Entscheidung, wann man ihre Seelen in der Hitze des Gefechts absorbieren sollte“, verspricht Capcom.

Produzent Akihito Kadowaki erklärte bereits, dass dabei nicht auf Blut verzichtet wird und tatsächlich: Der neue Trailer präsentiert sich reichlich brutal. Wann Onimusha: Way of the Sword erscheint, bleibt mit einem Veröffentlichungszeitraum in 2026 weiterhin vage.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom