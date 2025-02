Das Prequel Lies of P: Overture führt euch im Sommer zurück in die Stadt Krat

Die Macher von Lies of P, Round8 Studio und Publisher Neowiz, haben spannende Pläne für die Zukunft. Eine Fortsetzung ist bereits in Arbeit, aber „Lies of P“-Fans dürfen sich zunächst auf neue Inhalte zum Erstling freuen.

NEOWIZ und Round8 Studio haben die Erweiterung Lies of P: Overture angekündigt, die als Prequel zu den Ereignissen des Hauptspiels dient. Die DLC-Erweiterung erscheint im Sommer.

SpielerInnen kehren in die Stadt Krat zurück, kurz vor dem Ausbruch des „Puppet Frenzy“-Massakers. Als Geppettos tödliche Marionette folgen sie einem Legendären Stalker durch unerzählte Geschichten und düstere Geheimnisse. Ein mysteriöses Artefakt transportiert sie in die letzten Tage der Belle-Époque-Ära von Krat, wo sie versteckte Wahrheiten aufdecken und epische Kämpfe bestreiten müssen.

Die Erweiterung führt neue Gebiete ein, darunter prächtige Herrenhäuser und unheimliche Ruinen. Zudem begegnen die SpielerInnen Lea, einer Stalkerin auf einem unerbittlichen Rachefeldzug. Neue Waffen, Legion Arms und Kampfstile erweitern die Möglichkeiten im Kampf gegen noch gefährlichere Gegner. Auch neue Bosse warten darauf, herausgefordert zu werden.

„Wir setzen uns dafür ein, dass die Liebe und Unterstützung, die wir für Lies of P erhalten haben, gewürdigt wird, und gleichzeitig erzählen wir die Geschichte, die wir schon immer teilen wollten“, erklärt Director Jiwon Choi in einem neuen Brief an die Community. Lies of P ist derzeit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC und Mac erhältlich, auch über den Game Pass.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio