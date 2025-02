Die nächste Neuauflage: Days Gone Remastered erscheint mit zahlreichen neuen Inhalten

Es wurde dann doch nicht „God of War“ – Sony Interactive Entertainment hat Days Gone Remastered für PlayStation 5 angekündigt. Eine Neuauflage von Days Gone war allerdings ebenso schon Teil der Gerüchteküche und kommt nicht überraschend.

Die überarbeitete Version erscheint am 25. April 2025 als digitaler Titel für 49,99 Euro. Besitzer der PS4-Version können für 9,99 Euro auf die Remastered-Version upgraden. Auch die PC-Version von Days Gone erhält alle neuen Inhalte am 25. April als DLC für 9,99 Euro.

Die Remastered-Fassung bietet verbesserte Grafik, optimierte Schatten- und Beleuchtungseffekte sowie VRR-Unterstützung. Zudem wurde die Steuerung für den DualSense-Controller angepasst, sodass SpielerInnen das Motorradfahren und verschiedene Waffentypen intensiver spüren können. Neue Zugänglichkeitsfunktionen wie ein High-Contrast-Modus, UI-Narration und eine verstellbare Spielfrequenz wurden ebenfalls hinzugefügt.

Mit Horde Assault führt das Spiel einen Arcade-Überlebensmodus ein, in dem sich SpielerInnen immer größeren Gegnerwellen stellen müssen. Der Permadeath-Modus bringt eine zusätzliche Herausforderung: Wer stirbt, muss das gesamte Spiel oder wahlweise den zweiten Akt von vorne beginnen. Zusätzlich gibt es einen Speedrun-Modus, in dem SpielerInnen das Spiel so schnell wie möglich abschließen sollen.

