Shinobi feiert Comeback nach fast 15 Jahren: „Art of Vengeance“ wird von Lizardcube entwickelt

SEGA hat die Rückkehr der beliebten Shinobi-Reihe schon vor mehr als einem Jahr angekündigt, war uns aber seitdem Details schuldig geblieben. Da half es auch nichts, dass zwischenzeitlich sogar ein Universal-Film zur Marke angekündigt wurde.

Bei der State of Play hat SEGA nun reinen Tisch gemacht. Der neue 2D-Action-Platformer Shinobi: Art of Vengeance wird in Zusammenarbeit mit Lizardcube, den Entwicklern von Streets of Rage 4, entwickelt und erscheint am 29. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Steam und Nintendo Switch.

Shinobi: Art of Vengeance erzählt die Geschichte von Joe Musashi, dem legendären Ninja-Meister der Serie. Nach einem langen Abenteuer kehrt er nach Hause zurück, doch sein Dorf wurde niedergebrannt und sein Clan in Stein verwandelt. Auf seiner Rachemission kämpft er sich durch eine handgezeichnete Spielwelt, stellt sich gnadenlosen Gegnern und übermächtigen Bossen und setzt dabei sein gesamtes Ninja-Arsenal ein.

SpielerInnen können das große Katana Oborozuki, Wurfmesser, Ninjutsu-Techniken und Ninpo nutzen, um ihre Feinde zu besiegen. Das Spiel bietet flüssige, dynamische Kämpfe mit zahlreichen Kombomöglichkeiten und erfordert schnelle Reaktionen. Neben klassischen Plattformer-Elementen warten auch fordernde Rätsel und versteckte Geheimnisse auf die SpielerInnen.

Die Spielwelt umfasst über ein Dutzend unterschiedliche Levels mit abwechslungsreichen Umgebungen. Dazu gehören futuristische Militärbasen, eine glühend heiße Wüste und weitere detailreich gestaltete Orte. Während ihrer Reise können SpielerInnen neue Wege entdecken, Hindernisse mit Ningi-Werkzeugen überwinden und Amulette sammeln, die ihre Fähigkeiten verbessern.

Option für SammlerInnen

Shinobi: Art of Vengeance erscheint sowohl als Standard-Edition für 29,99 Euro auch im Handel für Nintendo Switch und PS5 sowie als auch als Digital Deluxe Edition für 39,99 Euro. Letztere enthält einen Season-Pass mit exklusiven Inhalten, darunter das „Geist“-Outfit, das „Leichter Heiler“-Amulett, eine Spielwährung, ein digitales Artbook, den Soundtrack sowie eine zusätzliche Spielstufe mit Bossen, die von ikonischen SEGA-Schurken inspiriert sind. Diese Bonusstufe erscheint Anfang 2026.

Bildmaterial: Shinobi: Art of Vengeance, SEGA, Lizardcube