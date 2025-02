China drückt aufs Gaspedal: Tides of Annihilation will der nächste Action-Hit werden

China ist auf dem Vormarsch. Black Myth: Wukong war die Blaupause, jetzt drücken Spiele wie Phantom Blade Zero, Lost Soul Aside oder Wuchang: Fallen Feathers nach. Hier reiht sich, ganz neu, auch Tides of Annihilation ein.

Das Action-Adventure des chinesischen und Tencent-finanzierten Studios Eclipse Glow Games hat bei der State of Play einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Laut Game Producer Kun Fu sei die Vorstellung des Spiels bei Sonys State of Play ein bedeutender Moment für das Studio.

„Die Premiere von Tides of Annihilation bei Sony State of Play ist eine unglaubliche Errungenschaft, die das Entwicklerteam von Eclipse Glow demütig macht“, so Kun Fu. „Und das ist erst der Anfang. Wir haben eine Welt erschaffen, die die Artus-Legende neu interpretiert, in der die Themen Mut, Loyalität und Heldentum mit einer epischen Geschichte verflochten sind, die in einer seltsamen, aber vertrauten Umgebung spielt. Sie wird das Können echter Gamer auf die Probe stellen und das Genre vorantreiben.“

Neuinterpretation der Artus-Sage

Die Geschichte von Tides of Annihilation dreht sich um die junge Gwendolyn, die als einzige einen Angriff auf London überlebt und eine mysteriöse Kraft entdeckt, mit der sie die legendären Ritter der Tafelrunde beschwören kann. Getrieben von Rache und dem Wunsch, ihre Schwester zu retten, begibt sie sich auf eine Reise, um die Halbgötter der fremden Welt zu besiegen. Das Spiel verbindet eine düstere Neuinterpretation der Artus-Sage mit modernen Elementen und stellt die Spieler vor die Wahl, über das Schicksal zweier Welten zu entscheiden.

SpielerInnen kämpfen an Gwendolyns Seite gegen Horden von Gegnern, unterstützt von spektralen Rittern in einer zerstörten Version des modernen Londons sowie im Fantasy-Reich Avalon. Besonders hervorstechend ist das Dual-Knight-Kampfsystem, das es erlaubt, über zehn verschiedene spektrale Ritter zu beschwören und deren Kräfte strategisch zu kombinieren. Zudem warten über 30 Bosse, die allesamt von Figuren der Tafelrunde inspiriert sind.

London selbst wird als eine durch die übernatürliche Invasion gezeichnete Stadt dargestellt. Die Entwickler beschreiben es als riesigen Baum, dessen Äste verschiedene Bezirke und Wahrzeichen repräsentieren – sowohl aus der realen als auch aus der mittelalterlichen Welt. Während des Abenteuers reisen SpielerInnen zwischen diesen Versionen hin und her und suchen nach den Splittern des legendären Grals, um das Geheimnis hinter der Invasion zu lüften.

Angepasst an PS5 Pro

Ein weiteres herausragendes Feature sind die kolossalen Ritter, die durch London streifen. Sie sind nicht nur gewaltige Kulissen, sondern interaktive Level, die erkundet, beklettert und im Kampf besiegt werden müssen. Auf der PlayStation 5 Pro soll das Spiel dank der PSSR-Technologie von einer höheren Auflösung, Raytracing und einer verbesserten Bildwiedergabetreue mit 60 FPS profitieren. Tides of Annihilation erscheint aber auch für PCs und Xbox Series.

Hinter Eclipse Glow Games steht ein Team von rund 100 Entwicklern mit Erfahrung bei Studios wie SEGA, Ubisoft und Gameloft. Zu den früheren Projekten der Teammitglieder gehören Titel wie Yakuza 0, For Honor, Assassin’s Creed, Persona und Prince of Persia. Seht unten den Ankündigungstrailer und, ganz frisch, erstes Gameplay.

11 Minuten Gameplay:

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, PlayStation Blog, Bildmaterial: Tides of Annihilation, Eclipse Glow Games