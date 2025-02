Das extreme TRIBE NINE vom Danganronpa-Schöpfer erscheint im Februar weltweit

Tribe Nine wird am 20. Februar 2025 weltweit für PCs via Steam sowie für Mobilgeräte auf iOS und Android erscheinen. Das gaben Publisher Akatsuki Games und Entwickler Too Kyo Games während des Events „TRIBE NINE Version 1.0 Release Preview Program: Enter Neo Tokyo“ bekannt.

Im Zuge der Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer präsentiert, der neue Einblick in die futuristische Welt von Tribe Nine gewährt. Das „Extreme-Action-RPG“ unterliegt dem Free-to-play-Modell und entsteht im Studio von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka. Nahezu das gesamte Studio Too Kyo Games sei involviert, erklärte Kodaka zur Ankündigung. Es sei ein Projekt von einem Ausmaß, wie er es noch nicht erfahren habe.

Tribe Nine spielt in Neo Tokyo im Jahr 20XX, einer Stadt, die unter der Herrschaft des maskierten Tyrannen Zero steht. Zero hat verfügt, dass sämtliche Konflikte durch sogenannte „Extreme Games“ (XG) entschieden werden. Eine Gruppe junger Rebellen stellt sich dieser neuen Ordnung entgegen und nutzt Techniken und Ausrüstung, die von ihrem geliebten Spiel „Extreme Baseball“ (XB) inspiriert sind, um ihre Träume zurückzuerobern.

Das Spiel setzt auf actiongeladene Kämpfe in Dreier-Teams, wobei jeder Charakter über einzigartige Fähigkeiten und Spielstile verfügt. Die Teammitglieder reagieren dynamisch auf das Kampfgeschehen, indem sie Gegner ablenken, Heilung gewähren oder gemeinsam mit dem Spieler koordinierte Angriffe ausführen.

Neben den normalen Kämpfen bietet Tribe Nine das XB-System, bei dem das beliebte „Extreme Baseball“ in cineastischen 3D-Sequenzen inszeniert wird. Abseits der Kämpfe erkunden Spielerinnen und Spieler die im 2D-Pixelstil gestaltete Oberwelt von Neo Tokyo. Dort erwarten sie versteckte Schätze, Nebenquests und Mini-Spiele.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: TRIBE NINE, Akatsuki Games, Too Kyo Games