Die Returnal-Macher wollen mit SAROS ihre Idee ultimativ weiterentwickeln

Falls ihr zu denen gehört, die sich gefragt haben, woran die Returnal-Macher von Housemarque eigentlich derzeit arbeiten, dann hat die State of Play diese Frage beantwortet. Housemarque hat mit SAROS sein nächstes großes Projekt angekündigt.

Der Third-Person-Action-Titel ist ein Singleplayer-Spiel und soll 2026 für PlayStation 5 erscheinen und wird für PlayStation 5 Pro optimiert. SAROS baut auf dem Gameplay von Returnal auf, geht aber neue Wege und soll eine tiefgehende Spielerfahrung bieten.

Laut Housemarque sei SAROS die „ultimative Weiterentwicklung des ‚Gameplay first‘-Ideals“, für welches das Studio bekannt ist. Nach Returnal habe man sich bewusst entschieden, eine neue Reihe zu erschaffen, welche die Third-Person-Action und das mysteriöse Storytelling weiterentwickelt.

Die Geschichte dreht sich um eine verlorene Kolonie außerhalb von Carcosa, die eine bedrohliche Sonnenfinsternis durchlebt. SpielerInnen übernehmen die Rolle von Arjun Devraj, einem Soltari Enforcer, der alles daransetzt, eine bestimmte Person zu finden. Housemarque beschreibt das Spiel als „eine emotionale und aussagekräftige Charakterstudie, die zeigt, was es kostet, eine neue Zukunft zu erschaffen“.

Arjun Devraj wird von Rahul Kohli verkörpert, bekannt aus Midnight Mass und The Fall of the House of Usher. Laut Housemarque bringe er die Figur mit seiner Performance zum Leben und sei ein wichtiger Partner für die Erzählung. Neben Arjun werde es weitere Charaktere geben, über die das Studio in Zukunft mehr verraten will.

Ein wichtiger Unterschied zu Returnal liegt im Fortschrittssystem. Während die Welt sich nach jedem Tod verändert, können SpielerInnen in SAROS permanente Ressourcen sammeln und Ausrüstung aus einem sich weiterentwickelnden Set an Waffen und Anzugteilen dauerhaft verbessern. Housemarque beschreibt das Prinzip als „stärker zurückkommen“, um sich den Herausforderungen auf Carcosa zu stellen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: SAROS, Housemarque, Sony Interactive Entertainment