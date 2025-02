Ja, sie sollen kommen: Zwei große Final-Fantasy-Remakes sind in „aktiver Entwicklung“

Das lange spekulierte Remake von Final Fantasy IX soll sich weiterhin in Entwicklung befinden, wird jedoch nicht mehr im Jahr 2025 erscheinen. Stattdessen hält ein Insider eine Veröffentlichung im Jahr 2026 für möglich.

Square Enix hat das Projekt bislang nicht offiziell bestätigt, doch Gerüchte über das Remake kursieren bereits seit Jahren. Die Spekulationen um das Remake begannen bereits 2021, als der Titel in einer durchgesickerten GeForce-Now-Datenbank auftauchte.

In dieser Liste fanden sich auch weitere bislang unangekündigte Spiele, nicht nur von Square Enix. Unzählige davon haben sich seitdem bestätigt, darunter auch eher unwahrscheinlich erscheinende wie Tactics Ogre Reborn. Fans hoffen deshalb nach wie vor auf Final Fantasy IX Remake.

Nate the Hate äußerte sich kürzlich auf Twitter (erneut) zu den Gerüchten und erklärte: „Beide befinden sich weiterhin in aktiver Entwicklung. FFIXR wird voraussichtlich nicht im Jahr 2025 veröffentlicht werden. Vielleicht werden wir es 2026 auf dem Markt sehen.“ Neben dem Final Fantasy IX Remake spielt Nate the Hate auf Final Fantasy Tactics an, das ebenfalls eine Neuauflage erhalten soll.

Insider hat sich einen Namen gemacht

Den Äußerungen von Nate the Hate wird derzeit noch mehr Aufmerksamkeit aus zuvor sowieso schon geschenkt, weil der vermeintliche Insider die Enthüllung der „Switch 2“ taggenau vorhersagte und zuletzt auch die State of Play auf die Valentinswoche datierte. Die Neuauflage von Final Fantasy Tactics hat schon 2024 prominente Unterstützung von Bloomberg-Journalist Jason Schreier erhalten.

Final Fantasy IX erschien ursprünglich im Jahr 2000 für die PlayStation und kehrte im Vergleich zu den direkten Vorgängern zu einem eher mittelalterlich inspirierten Fantasy-Setting zurück. Die Geschichte folgt Zidane Tribal, einem Dieb, der vorgibt, Prinzessin Garnet aus dem Königreich Alexandria zu entführen. Das Spiel war ein großer Erfolg und verkaufte sich bis heute über 5,5 Millionen Mal. Es gilt unter vielen Fans als eines der besten Final Fantasy-Spiele.

Von offizieller Seite brachte zuletzt „Final Fantasy XIV“-Produzent Naoki Yoshida ein mögliches Remake zu Final Fantasy IX ins Spiel. Nach der Kollaboration zwischen Final Fantasy XIV und Final Fantasy IX stellte er klar, dass dies kein Hinweis auf ein Remake sei. Gleichzeitig räumte er ein, dass viele Fans sich eine Neuauflage wünschen, und wünschte jedem Entwicklerteam viel Erfolg, das sich einer so großen Herausforderung stellen würde.

via GameRant, VGC, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: War of the Lions, Square Enix, TOSE