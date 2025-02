Das Metroidvania Chronicles of the Wolf knüpft nicht nur visuell an Castlevania an

Castlevania-Fans sitzen seit Jahren weitgehend auf dem Trockenen. Mal abgesehen von aktuellen Revival-Gerüchten. Immerhin bemühen sich diverse Entwickler in regelmäßigen Abständen um Hommagen auf die ikonische Marke. So auch das kommende Metroidvania Chronicles of the Wolf.

Das soll noch in diesem Jahr erscheinen und sich stark am Konami-Vorbild orientieren. 16-Bit-Ästhetik betont ähnliche Gothic-Elemente wie die Vorlage. Die Verbindungen zu Castlevania gehen jedoch über die reine Inspiration hinaus, denn Berichten zufolge ist sogar ein Synchronsprecher aus einem der Klassiker der Reihe mit an Bord des Projekts.

Entwickler Migami Games und die Publisher Pqube und PixelHeart kündigten den Titel kürzlich mit einem ersten Trailer an, der das Erscheinungsdatum 2025 bestätigt und das 2D-Action-Gameplay des Spiels vorstellt.

Das Spiel bietet nicht nur 2D-Action-Plattformer- und RPG-Elemente wie Händler und aufrüstbare Ausrüstungsgegenstände, sondern verfügt ähnlich wie „Simon’s Quest“ sogar über einen Tag-Nacht-Zyklus, von dem bestimmte Spielereignisse abhängen.

Eingefleischte Fans haben Grund zur Freude: Robert Belgrad ist am Projekt beteiligt. Belgrad arbeitete bereits an „Symphony of the Night“ als Sprecher von Alucard. Darüber hinaus ist auch Komponist Oscar Arauj (Castlevania Lords of Shadow) mit einigen Stücken beteiligt.

Auch Fans modernerer Metroidvania-Spiele sollen auf ihre Kosten kommen. Demnach winkt ein Crossover mit Bloodstained: Ritual of the Night. Wie der Trailer veranschaulicht, wird sich der Boss Bloodless eine Ehre in Migami Games‘ Titel geben.

Der Ankündigungstrailer:

via GameRant, Bildmaterial: Chronicles of the Wolf, Migami Games, Pqube, PixelHeart