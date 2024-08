Das war … Kalenderwoche 34/2024

Die Gamescom-Woche liegt nun bereits wieder hinter uns und es gab einiges zu sehen. Schon vor der Messe macht Final Fantasy XVI Schlagzeilen. Zum Schluss haben wir dann auch noch ein Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wenn die Gaming-Welt eine Woche nach Deutschland blickt, dann ist Gamescom! Von der Opening Night Live bis am Sonntag herrschte Hochbetrieb in Köln. Wir fassen das Geschehen der Woche im Folgenden alphabetisch zusammen:

Schon vor der Gamescom erhielt Final Fantasy XVI (PS5, PC) den PC-Termin spendiert. Schon am 17. September ist es so weit, eine Demo gibts ab sofort. Als Nächstes könnte dann die Xbox-Portierung folgen, der Director scheint das jedenfalls zu wollen. Die Reihe könnte in Zukunft sogar jeweils gleich zum Start auf PCs erscheinen. Fans erfuhren zudem, wie der legendäre Sephiroth aus Final Fantasy VII entstand.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES wollen wir euch nun auch noch präsentieren. Falls ihr Lust auf ein Detektiv-Abenteuer habt, dann könnte Nobody Wants to Die (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) etwas für euch sein. Ihr löst spannende Fälle, hektische Kämpfe fehlen allerdings.