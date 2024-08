Japanische Verkaufscharts: Das neue TenSura: Isekai Chronicles steigt in die Top 10 ein

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der zwei Wochen vom 5. August bis zum 18. August 2024 liegen vor. Powerful Pro Baseball 2024-2025 von Konami bleibt kumuliert das meistverkaufte Spiel in den beiden Wochen.

Die Switch-Version von That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles ist darüber hinaus der einzige Titel, der sich in den Top 10 neu platzieren kann. In der Woche vom 5. August bis zum 12. August landet das Spiel auf Platz 1. Nachfolgend seht ihr die Top 10 der beiden Wochen kumuliert.

Die Software-Charts:

[NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 32.372 (255.991) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 30.498 (5.962.690) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 25.038 (1.388.180) [NSW] TenSura ISEKAI Chronicles (Bandai Namco, 08/08/24) – 21.270 (New) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 21.167 (1.121.685) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 20.638 (3.605.813) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 19.976 (7.878.406) [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 16.611 (182.975) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 13.891 (1.916.034) [NSW] Pokémon Karmesin und Purpur (TPC, 11/18/22) – 12.423 (5.394.601)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 73.867 (7.715.864) PlayStation 5 – 37.823 (5.114.386) Switch Lite – 30.243 (6.000.025) Switch – 23.087 (19.875.430) PS5 Digital – 9.069 (837.740) Xbox Series X – 4.364 (305.213) Xbox Series S – 66 (317.177) PlayStation 4 – 54 (7.928.240)

via Gematsu, Bildmaterial: That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Chronicles, Bandai Namco, ZOC, Monkeycraft