Die Macher von LIVE A LIVE toben sich mit ihrem neuen Pinguin-Spiel ordentlich aus

Das japanische, erst 2013 gegründete Entwicklerstudio historia tat sich in den letzten Jahren mit der Entwicklung von The Caligula Effect (für NIS America) und LIVE A LIVE (für Square Enix) hervor. Jetzt macht man mal sein eigenes Ding.

Faaast Penguin schlägt dabei in eine ganz andere Kerbe als die letzten Arbeiten, offenbar möchte man sich mal austoben. Faaast Penguin ist ein kostenloses Arcade-Rennspiel, in dem bis zu 40 Pinguine um den Sieg rasen. Im September geht es in eine erste Open-Beta, die Veröffentlichung ist noch 2024 geplant.

Die Pinguine fahren in ihren kleinen Karts über abwechslungsreiche Strecken wie Riesen-Wasserrutschen, Pyramiden in der Wüste oder eine große Dschungelexpedition. Vier Kurse, etwa zehn Minuten. Tempo-Booster, Abkürzungen und Co. erwarten euch dabei genretypisch.

Ihr könnt alleine spielen, im 4-Spieler-Modus oder in einem Massenrennen mit bis zu 40 gefiederten Freunden. Das Aussehen der Pinguine könnt ihr anpassen, es gibt Spezialfahrzeuge und Emotes zur Costumization. Auf die Fahrtüchtigkeit hat dies keinen Einfluss.

Dass Free-to-play-Game wird eine Crossplatform-Funktionalität bieten und soll schon im September für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs bei Steam und im Epic Games Store erscheinen. Auf der Steam-Seite findet ihr weitere Einblicke.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Live A Live, Square Enix, Nintendo, Historia