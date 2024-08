Neue Nintendo Direct enthüllt, was euch im bald eröffnenden Nintendo-Museum erwartet

Heute hat Nintendo eine neue Direct-Ausgabe ausgestrahlt, in der Shigeru Miyamoto einen ersten Einblick in das Nintendo-Museum gewährt, das am 2. Oktober 2024 in Kyoto eröffnen soll.

Das Museum widmet sich der 135-jährigen Geschichte von Nintendo und beleuchtet zahlreiche Facetten des Unternehmens – allen voran natürlich seine umfängliche Videospiel- und Konsolengeschichte. Im Zuge der rund 13-minütigen Tour ermöglicht das Video einen Blick auf zahlreiche spannende Exponate.

Darunter Videospiele und Konsolen aus allen Ären, aber auch Produkte aus den bescheidenen Anfängen des Unternehmens. Nintendo begann bekanntlich als Hersteller von Spielkarten, aber auch Kopiergeräte, Kinderwagen, ferngesteuerte Autos und andere Artikel bot das Traditionsunternehmen über die frühen Jahre an.

Nintendo-Geschichte zum Mitmachen

Ihr habt übrigens nicht nur Gelegenheit, Vitrinen voll alter Klassiker zu bestaunen, sondern dürft auch selbst aktiv werden. Nintendo lockt nämlich mit acht Aktivitäten, die einige seiner frühesten Produkte für die moderne Ära neu interpretieren. Es gibt einen riesigen Bildschirm im Boden, auf dem Besucher etwa mit einem Smartgerät das traditionelle japanische Kartenspiel Hyakunin Isshu spielen können.

Außerdem winken Nachbildungen japanischer Häuser, in denen Gäste einen Schaumstoff-Baseballschläger in die Hand nehmen und Bälle schlagen können, die aus einer Ultra Machine DX schießen – der Clou dabei ist, dass die Objekte im Raum zum Leben erwachen, Flaschen sich drehen und Drucker drucken, wenn Bälle in sie hineinprallen.

Ihr habt nun selbst Lust auf einen Ausflug ins Museum bekommen? Tickets können ab sofort reserviert werden und schlagen mit umgerechnet etwa 20 EUR zu Buche.

Das erwartet euch im Nintendo Museum

Bildmaterial: Nintendo