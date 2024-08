[REDACTED] ist ein neuer Dungeon-Crawler im Universum von The Callisto Protocol

Zuletzt war The Callisto Protocol noch einmal in den Medien. Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield, der mit seinem ehemaligen Studio Striking Distance den Titel aus der Taufe hob, ließ Vorwürfe gegen Publisher Krafton lautwerden.

The Calliston Protocol ist letztlich nicht das geworden, was sich Fans und wohl auch Glen Schofield vorgestellt haben. Das hält Publisher Krafton aber nicht davon ab, die Marke auszubauen. Man kündigte [REDACTED] an, einen Sci-Fi-Roguelike-Dungeon-Crawler im Universum von The Callisto Protocol.

Das Spiel wird bereits am 31. Oktober für Xbox Series, PS5 und PCs erscheinen. „[REDACTED] führt die Spieler tief in das Black Iron, ein Hightech-Gefängnis auf Jupiters Eismond Callisto. Die Insassen sind infiziert und mutieren, die Sicherheitssysteme sind wahllos und andere Überlebende versuchen mit allen Mitteln zu entkommen“, führt Krafton ein.

Spielende schlüpfen in die Rolle eines Wachmanns, der niemanden bewacht, sondern nur noch ein Ziel hat: lebend zur letzten Fluchtkapsel zu kommen. „In diesem Spiel dreht sich alles ums Kämpfen, Sterben, wieder Sterben, noch mehr Sterben und sich an die Situation anpassen, wobei die klassische Roguelike-Formel auf die Spitze getrieben wird“, so Krafton.

Typische Roguelike-Features sind mit dabei: unbegrenzte Wiederholbarkeit, strategische Build-Metas, Fortschritt durch Tod, mächtige Upgrades und Speed-Running-Herausforderungen. Unten seht ihr das Enthüllungsvideo.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: [REDACTED], Krafton