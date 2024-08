Animal Crossing in den Wolken, mit nutzlosen Fähigkeiten: NetEase Games enthüllt Floatopia

Eine der niedlichsten Ankündigungen während der Opening Night Live war sicherlich Floatopia. Der Free-to-Play-Titel entsteht im Hause NetEase Games und soll 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PC, iOS-Geräte und Android erscheinen.

Doch worum geht es überhaupt in dem Spiel? Der erste Eindruck des Trailers erinnert an Animal Crossing und es geht in eine ähnliche Richtung. In einer Welt voller schwebender Inseln könnt ihr in der Lebenssimulation Felder bewirtschaften, angeln und euer Traumhaus bauen und einrichten.

Superkräfte sind nicht alles

Floatopia ist eine Welt, in der Superkräfte nur einen Telefonanruf entfernt sind. Doch die begehrten Superkräfte sind schnell vergriffen und so bleiben nur die scheinbar „nutzlosen“ Fähigkeiten übrig. Als SpielerIn schlüpft ihr nun in die Rolle eines Charakters mit einer „nutzlosen“ Fähigkeit und schließt euch mit anderen Charakteren dieser Art zusammen.

Gemeinsam erlebt ihr anschließend ein skurriles und fröhliches Abenteuer, in dessen Haupthandlung es um die Wahrheit über die Welt und den Wert von „Nützlichkeit“ geht.

Jede scheinbar „nutzlose“ Fähigkeit hat ihren eigenen, einzigartigen Wert und ein verborgenes Potenzial. Auf eurer Reise könnt ihr mit euren Superkräften unter anderem das Wetter ändern und eure Felder leichter bewirtschaften, damit ihr mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens habt.

Mit einer breiten Palette an anpassbaren Werkzeugen und einer ständig wachsenden Sammlung an kreativen Komponenten könnt ihr das Terrain der Insel ändern, euren perfekten Stil festlegen und alles von der Inselbasis bis hin zu verrückten Graffiti individuell gestalten. Einen Vorgeschmack auf das schwebende Abenteuer bietet euch der Ankündigungstrailer.

via Gematsu, Bildmaterial: Floatopia, NetEase Games