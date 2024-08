Der Hype kennt keine Grenzen: Black Myth WuKong knackt alle Palworld-Rekorde

Das vom in China ansässigen Entwickler Game Science entwickelte Action-Feuerwerk Black Myth: Wukong ist ab sofort für PS5 und PCs via Steam erhältlich. Bei der Opening Night Live feierte ein neuer Trailer sein Debüt. Dieser neue Trailer verdeutlicht noch einmal ganz genau den Schwerpunkt des Titels: knallharte und actiongeladene Kämpfe.

Bereits jetzt ein Hit

Die Aufmerksamkeit bei der Opening Night Live war dabei eigentlich kein notwendig. Schon am Morgen der Veröffentlichung war Black Myth: WuKong ein Steam-Hit und verzeichnete über eine Million „gleichzeitige SpielerInnen“, noch bevor in Europa die Sonne aufging. Schon damit war es an Cyberpunk 2077, Elden Ring und Hogwarts Legacy vorbeigezogen.

Die Zweifel um die PS5-Version und die irritierenden Influencer-Richtlinien konnten dem erfolgreichen Start nichts anhaben. Gleichwohl: Es war ja auch nicht so, als hätte Black Myth: WuKong keine guten Noten (für die PC-Version) bekommen.

Im Tagesverlauf des 20. Augusts erzielte Black Myth dann weitere Rekorde. Am europäischen Nachmittag erreichte das Spiel in der Spitze gexakt 2.223.179 gleichzeitige SpielerInnen. Black Myth stellte damit nicht nur die Werte von Counter-Strike 2 in den Schatten, sondern überholte sogar das einst extrem gehypte Palworld deutlich.

Allein PUBG erscheint unerreichbar. Als es die 3,2 Millionen Spielenden knackte, war es noch ein Bezahlspiel. Der Wert der „concurrent player“ (gleichzeitige SpielerInnen) wird gerne dazu herangezogen, um zu beschreiben, wie populär ein Spiel gerade ist. Die sehr simple Annahme, die hier zugrunde liegt: Wenn sehr viele Menschen ein Spiel gleichzeitig spielen, muss es aktuell ziemlich beliebt sein.

Der Launchtrailer:

