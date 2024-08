Kleider machen Magier: Infinity Nikki von Ex-Zelda-Director präsentiert sich in neuem Trailer

Publisher Infold Games und Entwickler Papergames haben Geoff Keighleys „Opening Night Live“-Bühne genutzt, um einen frischen Trailer zu Infinity Nikki zu veröffentlichen.

Der Titel lässt vor allem Zelda-Fans aufhorchen. Immerhin arbeitet Kentaro Tominaga in führender Rolle an dem Open-World-RPG. Tominaga arbeitete zuvor bereits an zahlreichen Ablegern der Zelda-Serie. Zuletzt verantwortete er gar die Erweiterung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Worum es in Infinity Nikki geht? Das Open-World-Anzieh-Abenteuerspiel, lässt euch in die Rolle von Nikki schlüpfen, die von zahlreichen magischen Kräften Gebrauch machen kann. Der Clou: Diese magischen Kräfte sind an verschiedene Outfits gebunden – Kleider machen Magier, quasi.

Der neue Trailer gibt frische Eindrücke aus dem Titel – ihr findet ihn unterhalb des Artikels. Wann Infinity Nikki erscheinen soll, bleibt vorerst unklar.

Der Gamescom-Trailer:

Bildmaterial: Infinity Nikki, Papergames