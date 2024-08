Mafia: The Old Country führt euch zu den Ursprüngen des organisierten Verbrechens

Den überraschenden Abschluss der gestrigen Opening Night Live von Geoff Keighley bildete Mafia: The Old Country. Das Spiel von Publisher 2K und Entwickler Hangar 13 soll 2025 für PC-Steam, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Die Details sind rar, der Teaser-Trailer noch wenig aussagekräftig. Klar: es geht in die Vergangenheit. „Entdeckt die Ursprünge des organisierten Verbrechens in Mafia: The Old Country, einer düsteren Mafia-Geschichte, die in der brutalen Unterwelt von Sizilien um 1900 spielt“, so heißt es von 2K.

„Kämpft in dieser gefährlichen und unbarmherzigen Ära ums Überleben. Die Action wird durch den authentischen Realismus und die reichhaltige Erzählung, für die die von der Kritik gefeierte Mafia-Serie bekannt ist, zum Leben erweckt“, so das Versprechen. Weitere Details will man im Dezember enthüllen. Da finden auch The Game Awards statt.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Mafia: The Old Country, 2K, Hangar 13