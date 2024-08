Final Fantasy XVI: Game-Director würde sich durchaus über eine Xbox-Version freuen

Xbox-Fans könnten auch noch in den Genuss von Final Fantasy XVI kommen. Diese Hoffnung schürt jedenfalls die Aussage von Game Director Hiroshi Takai, nach der sich Square Enix und das Creative Studio 3 der Nachfrage der Fans bewusst seien.

Takai würde eine Xbox-Version durchaus freuen, er merkt aber auch an, dass man sich aktuell lieber noch auf die anstehende PC-Version fokussiere. Der offiziellen Ankündigung einer Xbox-Version kommen die Aussagen von Takai also nicht gleich, aber die Hoffnung scheint nicht unbegründet. Gerade vor dem Hintergrund, dass Square-CEO Takashi Kiryu erst im letzten Jahr weitere Xbox-Unterstützung versprach.

Nun stehen die Zeichen aber erstmal auf PC-Veröffentlichung von Final Fantasy XVI. Wie kürzlich enthüllt wurde, erscheint die PC-Version am 17. September. Und zwar gleich in Form einer praktischen Complete Edition, die die beiden DLCs „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“ gleich mit im Gepäck hat.

