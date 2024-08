In bester Soulslike-Manier: The First Berserker: Khazan stellt neues Gameplay vor

Bereits vor wenigen Wochen präsentierten Publisher Nexon und Entwicklerstudio Neople 15 Minuten Gameplay-Material zum kommenden Soulslike The First Berserker: Khazan.

Mit einem weiteren Trailer grenzte man die Veröffentlichung im Rahmen der Gamescom jetzt auf Anfang 2025 ein. Außerdem gibt es einen „Deep Dive“-Trailer. Bei der Gamescom ist „Khazan“ öffentlich anspielbar.

Das neue „Deep Dive“-Video konzentriert sich auf die beeindruckenden Kampfszenen und die Handlung des Spiels. Zusätzlich gibt es erstes Material zu den neu enthüllten Waffen, Speer und Großschwert zu sehen.

In The First Berserker: Khazan verschlägt es euch in die Rolle der titelgebenden Figur Khazan, die sich während ihrer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra in Soulslike-Manier gegen eine Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr setzt.

Wer es dieses Jahr nicht auf die Gamescom schafft, hat vielleicht die Möglichkeit, das Spiel in einer Beta zu testen. Vom 11. bis 20. Oktober findet ein geschlossener Betatest für PlayStation 5 und Xbox Series statt.

Der neue Trailer:

Der Deep Dive:

via Gematsu, Bildmaterial: The First Berserker: Khazan, Nexon, Neople