Neuer Trailer gibt düstere Einblicke in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Videospielverfilmungen sind bei Netflix weiterhin auf dem Vormarsch. So kündigte der Streaming-Anbieter im vergangenen Jahr Tomb Raider: The Legend of Lara Croft an. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Legendary Television und Powerhouse Animation, dem Studio hinter Castlevania.

In einem neuen Trailer gewährt Netflix einen weiteren Einblick in die Welt der Serie. In dem Anime-Abenteuer verlässt Lara Croft ihre Freunde, um sich auf ein gefährlicheres Solo-Abenteuer zu begeben.

Jedoch muss sie nach Hause zurückkehren, als ein gefährliches chinesisches Artefakt aus der Croft Manor gestohlen wird. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft wird ab dem 10. Oktober auf Netflix verfügbar sein.

Die Animationsreihe spielt laut Netflix nach den Ereignissen der Survivor-Trilogie um Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) und präsentiert „das nächste Kapitel der reisenden Heldin und legendären Tomb-Raider-Abenteurerin. Eine Rolle, die ihr stets vorherbestimmt war. Fünfundzwanzig Jahre nach Erscheinung ihres ersten Spiels erkundet Lara weiter neue Gebiete.“

Offizieller Teaser

