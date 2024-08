Das narrative RPG Rue Valley ist von Disco Elysium inspiriert

Kürzlich hat Entwickler Owlcat Games seinen Einstieg in das Publishing bekannt gegeben. Neben Shadow of the Road, eine Steampunk-Version des feudalen Japans, kündigte man auch an, Rue Valley zu betreuen. Das narrative RPG stellte man jetzt im Detail vor.

Rue Valley wird von Emotion Spark Studio entwickelt und stellt sich als von Disco Elysium inspiriert vor. Euch erwartet eine Zeitschleife, Emotionen und ein isometrisches RPG.

„Während die Spieler durch die Welt navigieren und mit den schwierigen Emotionen der Hauptfigur umgehen, müssen sie die wahre Natur dessen verstehen, was in Rue Valley passiert“, deutet Owlcat Games an.

Und weiter: „Jeder Charakter, dem die Spieler begegnen, hat seine eigene komplexe emotionale Geschichte, einschließlich der Hauptfigur, die sich aus den Tiefen ihrer eigenen Kämpfe erheben muss, um die Geheimnisse hinter der Anomalie, die die Zeitschleife verursacht, aufzudecken.“

Unten seht ihr den Ankündigungstrailer. Bei der voraussichtlich ziemlich überladenen Gamescom will man noch weitere Details bekanntgeben. Die Steam-Seite ist ebenfalls schon online, dort findet ihr noch einige weitere Details.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Rue Valley, Owlcat, Emotion Spark Studio