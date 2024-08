Re:Re:Re:Game Trailer: Danganronpa-Schöpfer zeigt neuen Trailer zum neuen TRIBE NINE

TRIBE NINE ist das neue „Extreme-Action-RPG“ von Kazukata Kodaka, dem Schöpfer der Danganronpa-Reihe. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit dem Publisher Akatsuki Games und der Entwicklerstudio Too Kyo Games.

In seiner finalen Version soll der Titel für PCs, iOS und Android erscheinen. Ein konkreter Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Im Rahmen der Opening Night Live veröffentlichte das Entwicklerstudio einen neuen Gameplay-Trailer zum Free-to-Play-Action-Rollenspiel, der euch unter dem ungewöhnlichen Titel „Re:Re:Re:Game Trailer“ einige verlustreiche Kämpfe aufzeigt.

Brutale Kämpfe in Neo Tokyo

Die Geschichte von TRIBE NINE spielt in Neo Tokyo, einem futuristischen Land, das von tödlichen Spielen beherrscht wird. Gruppen von Teenagern kämpfen in brutalen Kämpfen um Leben und Tod, um ihre gestohlenen Träume und ihre Freiheit zurückzuerobern.

Als SpielerIn seid ihr Teil einer solchen Gruppe und steuert euch durch die Stadt, schaltet furchterregende Feinde aus und versucht, die Stadt zu befreien. Eure Gruppe besteht dabei aus drei Charakteren, die alle gleichzeitig auf dem Schlachtfeld kämpfen. Diese haben nicht nur ihre eigenen Persönlichkeiten, sondern agieren auch einzeln im Kampf, indem sie zum Beispiel Feinde anlocken oder Verbündete heilen.

Der englische Trailer

Der japanische Trailer

