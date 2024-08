Ein neues One Piece erscheint im Herbst für PCs, aber so neu ist das Spiel gar nicht

Erinnert ihr euch noch an One Piece: Bounty Rush? Wahrscheinlich nicht. Und noch geringer sind die Chancen, wenn ihr Mobile-Games nicht mögt. Das Spiel erschien 2019 für Mobilgeräte, auch bei uns im Westen.

Jetzt unternimmt Bandia Namco einen weiteren Anlauf. Man kündigte die Veröffentlichung für PC-Steam an, die im Herbst erfolgen soll. Das Battle-Arena-Game stellt die Schatzsuche in den Vordergrund und spielt in der beliebten Welt der Strohhutpiraten.

Euch erwarten dabei 4-vs-4-Echtzeitkämpfe mit anderen Piraten im Kampf um die Schätze. Dabei könnt ihr natürlich aus einem ganzen Kader an Charakteren wählen. Zum Start der Mobile-Version waren es bereit 40, darunter Ruffy, Nami, Zoro, Sanji, Chopper und Lysop, sowie ihre größten Rivalen, wie Arlong, Buggy der Clown, Crocodile, und die Yonko, wie Ruffys Mentor „Rothaar“ Shanks.

Weiter führte man damals ein: „Teamwork bildet die Grundlage aller One-Piece-Gefechte, die One Piece Bounty Rush noch mehr in den Fokus rückt. Die Spieler müssen in wilden Prügeleien und ‚Capture the Flag‘-Kämpfen Beeren und Beute sammeln, um den Kampf zu gewinnen.“

Der neue Steam-Trailer:

Bildmaterial: One Piece: Bounty Rush, Bandai Namco