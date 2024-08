Türöffner für die nächsten Spiele: Final Fantasy XVI und Director Takai machen Fans Hoffnung

PC-SpielerInnen mussten sich eine ganze Weile gedulden, bis die PC-Version von Final Fantasy XVI offiziell angekündigt wurde. Nun dauert es keinen Monat mehr, bis die gefragte Fassung am 17. September erscheint.

Damit gibt sich die PC-Version aber auch erst über ein Jahr nach Erscheinen der PS5-Version die Ehre. Hiroshi Takai, der Director von Final Fantasy XVI, glaubt, dass zukünftige Ableger der Reihe zum Start auf dem PC erscheinen könnten.

Ob Final Fantasy XVI jetzt die Tür für einen künftigen simultanen Start von „Final Fantasy“-Spielen auf PCs öffnen könnte? Takai hält es zumindest für möglich. Im Gespräch mit GamesRadar+ erklärte er, dass neue Final-Fantasy-Spiele am Veröffentlichungstag auf dem PC erscheinen könnten, diese Entscheidung jedoch letztendlich beim Entwicklungsteam liege, das für das jeweilige Projekt verantwortlich ist.

Er weist darauf hin, dass die Entwickler „nichts davon haben, die Veröffentlichung [einer PC-Version] zu verzögern“, und merkt an, dass sein Team bei Creative Business Unit 3 alles getan hat, um Final Fantasy XVI so schnell wie möglich auf den PC zu bringen.

Über eine Xbox-Version würde sich Takai übrigens auch freuen – aktuell stehen die Zeichen aber erstmal auf der Veröffentlichung der PC-Version im September.

via GameRant, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.