Zum 30. Geburtstag der Serie: Ubisoft kündigt Heroes of Might & Magic: Olden Era an

Ubisoft hat gemeinsam mit Entwickler Unfrozen das brandneue Heroes of Might & Magic: Olden Era angekündigt. Der neue Teil der beliebten Strategie-Serie soll im kommenden Jahr in den Early-Access gehen und den 30. Geburtstag der Serie feiern.

Das Spiel richtet sich sowohl an Veteranen als auch Neueinsteiger, die sich auf ein neues Abenteuer auf dem Kontinent Jadame freuen dürfen, der in der Hauptserie Heroes of Might & Magic noch nicht erforscht wurde. Dort erwarten euch einzigartige Fraktionen, Biome und Kreaturen.

In einer lebenden Fantasy-Welt errichtet ihr prächtige Burgen und stellt gewaltige Armeen auf, die ihr auf „epische und hochtaktische Schlachten“ schickt. Es gibt eine Kampagne, einzelne Karten und unbegrenzt zufällig generierte Szenarien. Auch ein Mehrspielermodus wartet.

„Eines der wichtigsten Features, die während der Early-Access-Phase zur Verfügung stehen, sind die Kreativ-Tools, mit denen die Spieler ihre eigenen Heroes of Might & Magic-Einzelkarten und Multiplayer-Vorlagen erstellen können“, erklärt Ubisoft weiter.

Die Steam-Seite zu Heroes of Might & Magic: Olden Era ist bereits online, dort findet ihr weitere Details. Entwickler Unfrozen hat sich erst 2016 gegründet und aus Veteranen zusammengestellt, die an Spielen wie League of Legends, World of Warcraft und Disco Elysium gearbeitet haben. Ihr erstes Spiel war Iratus: Lord of the Dead.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Heroes of Might & Magic: Olden Era, Ubisoft, Unfrozen