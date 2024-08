Black Myth: WuKong ist ein Millionen-Hit, noch bevor in Europa die Sonne aufgeht

In der europäischen Nacht ist Black Myth: WuKong bei Steam verfügbar geworden. An der Westküste in den USA wurde da gerade Abend. Und Black Myth: WuKong zum Millionen-Hit, noch bevor in Europa die Sonne aufging.

Um 5 Uhr deutscher Zeit hatte Black Myth: WuKong über 1.083.000 gleichzeitige SpielerInnen bei Steam und hatte damit schon den sechstbesten Wert aller Zeiten und war an Cyberpunk 2077, Elden Ring und Hogwarts Legacy vorbeigezogen.

Die Zweifel um die PS5-Version und die irritierenden Influencer-Richtlinien konnten dem erfolgreichen Start nichts anhaben. Gleichwohl: Es war ja auch nicht so, als hätte Black Myth: WuKong keine guten Noten (für die PC-Version) bekommen.

Der Wert der „concurrent player“ (gleichzeitige SpielerInnen) wird gerne dazu herangezogen, um zu beschreiben, wie populär ein Spiel gerade ist. Die sehr simple Annahme, die hier zugrunde liegt: Wenn sehr viele Menschen ein Spiel gleichzeitig spielen, muss es aktuell ziemlich beliebt sein.

Mit dem Start in den europäischen Tag kletterten die Zahlen weiter. Derzeit steht Black Myth: WuKong, um 7:30 Uhr deutscher Zeit, bei über 1,44 Millionen gleichzeitig spielender Fans. Tendenz weiter steigend. Inzwischen bewegen wir uns auf Regionen zu, in denen Palworld im Januar verkehrte. Das landete schließlich bei 2,1 Millionen gleichzeitig Spielenden.

Den Rekord der „concurrent player“ hält übrigens nach wie vor PUBG: Battlegrounds, auch wenn Pocketpair das zunächst nicht wahrhaben wollte. Als es die 3,2 Millionen Spielenden knackte, war es noch ein Bezahlspiel.

Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science