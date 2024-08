Lost Records: Bloom & Rage bringt euch in zwei „Tapes“ in die 90er zurück

Bei den letzten The Game Awards kündigte DON’T NOD mit Lost Records: Bloom & Rage ihr nächstes narratives Adventure an. Ursprünglich sollte das Spiel noch in diesem Jahr für PCs, PlayStation 5 und Xbox erscheinen. Doch daraus wird nichts mehr.

Wie das Entwicklerstudio im Rahmen der Gamescom bekannt gab, wird das Spiel erst Anfang 2025 und in zwei Teilen bzw. „Tapes“ erscheinen. Das erste Tape erscheint am 18. Februar, das zweite einen Monat später am 18. März. Wie teuer die einzelnen Tapes sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Fans von physischen Versionen können sich jedoch auf eine Einzelhandelsversion für die PlayStation 5 freuen. Maximum Entertainment wird diese in Zusammenarbeit mit DON’T NOD auf den Markt bringen. Das Erscheinungsdatum der Einzelhandelsversion wird noch bekannt gegeben.

Zwischen 1995 und 2022

Lost Records „erzählt die Geschichte der vier Freundinnen Swann, Noa, Autumn und Kat. Nachdem sie sich 27 Jahre lang nicht gesehen haben, werden sie wiedervereint und müssen sich den Ereignissen des Sommers 1995 stellen, über die sie eigentlich nie mehr reden wollten.“

Neben dem Erscheinungsdatum der digitalen Version veröffentlichte DON’T NOD ebenfalls einen neuen Gameplay-Trailer. Dieser zeigt euch die Navigation zwischen den beiden Zeitebenen von 1995 und 2022 durch die Verwendung von Swanns Videokamera.

Natürlich wird es im Spiel auch Dialogentscheidungen geben. Der Trailer zeigt das dynamische Dialogsystem, welches eine weitere Ebene der Immersion verspricht: Es kann sich ändern, je nachdem, wohin ihr schaut und was ihr sagt. SpielerInnen können zudem wählen, ob sie andere Charaktere ignorieren oder unterbrechen wollen, wodurch sich Gespräche realer anfühlen sollen. So werden Entscheidungen wichtiger denn je.

Wer dieses Jahr auf der Gamescom in Köln ist, sollte vielleicht im Cosplay Village in Halle 5.1 vorbeischauen. Dort gibt es im Rahmen von Lost Records einen themenbezogenen Foto- und Aktionsstand, an dem ihr coole Fotos in einer 90er-Jahre-Garage machen könnt. Außerdem gibt es Meet and Greets mit dem Entwicklerteam und spezielle Giveaways.

Der Gameplay-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Records: Bloom & Rage, Don’t Nod