Eine JRPG-Hommage in Ghibli-Optik: Sky Oceans erinnert dabei vor allem an Skies of Arcadia

Publisher PQube Games und Entwickler Octeto Studios haben den konkreten Veröffentlichungstermin zu Sky Oceans: Wings for Hire im Rahmen der Gamescom 2024 enthüllt. Am 10. Oktober wird das rundenbasierte RPG für PS5, Xbox Series und PCs bereitstehen.

Sky Oceans: Wings for Hire erhebt für sich selbst den Anspruch, eine Hommage an klassische JRPGs zu werden. Es verschlägt euch in ein Himmelsreich, wo euch eine berührende Geschichte über die Suche nach dem Sinn des Lebens erwarten soll.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Glenn Windwalker, stellt eure Piratencrew zusammen und kämpft gegen die Allianz. Vieles spielt sich dabei in den Lüften ab, wie ihr im Trailer seht. Vergleiche werden deshalb auch zu Skies of Arcadia gezogen.

Optisch sieht man sich von Studio Ghibli inspiriert und möchte abwechslungsreiche Umgebungen und unvergessliches Charakterdesign bieten. Dazu soll es einen Orchester-Soundtrack geben.

Bildmaterial: Sky Oceans: Wings for Hire, PQube Games, Octeto Studios