Das war … Kalenderwoche 28/2024

Neben den Diskussionen rund um den JRPG-Begriff erreichten uns auch zwei Hiobsbotschaften. Daneben gibt es aber mit vielen Neuankündigungen auch erfreulichere Themen zu behandeln. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der JRPG-Begriff ist in Japan eher kontrovers. Die neueste Aussage dazu stammt nun von Toshihiro Kondo, Präsident von Falcom. Früher sah er die Bezeichnung nämlich negativ, mittlerweile jedoch positiv. In eine ähnliche Richtung geht eine Aussage zu REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC) aus dem Hause FuRyu. Die Macher kümmern sich nämlich gar nicht um den Geschmack im Westen und sehen genau das als Grund für positive Resonanz.

Zwei unerfreuliche Nachrichten erreichten uns in den letzten Tagen. Zum einen sieht es schlecht aus um Piranha Bytes; die Zeichen stehen auf Abschied. Zum anderen gibt es weiterhin Probleme mit Penny Blood (PS5, Xbox Series, PC). Es tut sich aktuell nicht viel und die Entwickler suchen nach wie vor einen Publisher.

Eine Rätselaufgabe stellt uns aktuell Nintendo mit einem Teaser. Eher ungewöhnlich! Für Taktik-Fans interessant könnte das neu enthüllte Paraside: Duality Unbound (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sein. Mit Double Dragon Revive (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) feiert ein Klassiker seine Rückkehr, während Raiden NOVA (PS4, PS5, Switch) mit Änderungen daherkommt. Mit Metal-Gear- und Portal-Anleihen hatte Black State (PC) sogleich die Aufmerksamkeit auf sicher. Auch die Macher von VA-11 Hall-A haben mit .45 PARABELLUM BLOODHOUND (PC) einen neuen Pfeil im Köcher. Alle Otome-Fans können sich des Weiteren auf Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights (Switch) (Link), Despera Drops (Switch) (Link) sowie Battlefield Waltz (Switch) (Link) freuen. Basierend auf Anime und Manga ist außerdem Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit (PS4, Switch) unterwegs – vorerst jedoch nur in Japan.

Nun haben wir noch eine ganze Reihe weiterer Videos für euch! So gibt es zu Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC) neues Gameplay-Material und Informationen zu Änderungen. Den konkreten Veröffentlichungstermin hat das Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (PS4, PS5, Switch, PC) erhalten. Ebenfalls im Oktober steht Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) an, zudem folgt Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Switch) auch noch für PCs. Kurz vor der Veröffentlichung klärt das Übersichtsvideo zu Nintendo World Championships: NES Edition (Switch) noch letzte Fragen. Aus Japan erreichte uns der erste Trailer zu Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School (PS4, PS5, Switch). Anfang August gibts bereits Soulslike-Nachschub mit Deathbound (PS5, Xbox Series, PC).

Ein weiterer Oktober-Titel ist der Pixel-Art-Fighter Blazing Strike (PS4, PS5, Switch, PC). Von klassischen Zelda-Titeln inspiriert sind Castaway (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Veritus (PC) (Link). Zudem wurden mehrere Charakter aus Hunter x Hunter: Nen x Impact (PS5, Switch, PC) (Link 1, Link 2) präsentiert. Schon morgen steht die Visual Novel B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA (Switch, PC) an. Bald besteht auch die Möglichkeit, dass Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) für weitere Konsolen erscheinen könnte.

Den Theme-Song könnt ihr euch zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) anhören. Bereits Anfang August kehrt der SNES-Klassiker Aero the Acro-Bat (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) zurück. Bei Kickstarter mit Erfolg finanzieren konnten sich Tako no Himitsu: Ocean of Secrets (Switch, PC) (Link) sowie Trade Tales (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link). Eine physische Veröffentlichung erhält SCHiM (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) noch nachgereicht. Square Enix hat uns außerdem noch informiert, in welcher Reihenfolge ihr Kingdom Hearts spielen solltet, und von Nintendo gibt es Neuzugänge für Nintendo Switch Online.

In wenigen Tagen greift Lidia Sobieska in Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) an. Nächste Woche steht das nächste große Inhalts-Update für Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) vor der Tür. Weiter an einer Konsolen-unabhängigen Zukunft arbeitet Xbox. Zu einem interessanten Gespräch getroffen haben sich Ikumi Nakamura und Hideki Kamiya. Schlussendlich gibt es noch einige Anime-News: Der neue Pokémon-Kurzanime dreht sich ums Wasser, als Prolog zum Videospiel dient Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings und Guilty Gear Strive: Dual Rulers verarbeitet die bekannte Fighting-Reihe.