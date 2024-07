Gratis: Die Switch wird mit drei „zu japanischen“ Spielen eines „Ghost Developers“ beschenkt

Schlag auf Schlag geht es derzeit bei Nintendo Switch Online. Man möchte fast meinen, Nintendo möchte Fans dazu bewegen, ein Abo abzuschließen. Heute fügt man dem Service drei neue Spiele hinzu, die es in sich haben.

Die drei GBA-Spiele zu Densetsu no Starfy kommen auf Nintendo Switch. Das ist sehr gut, denn alle drei Spiele sind einst nur in Japan für Game Boy Advance erschienen. Eine Lokalisierung gibt es zwar nicht, wie der Ankündigungstrailer verrät, aber viele Sprachkenntnisse sollten für die Plattformer auch nicht notwendig sein.

Die Spiele sind in vielerlei Hinsicht beachtenswert. Zunächst wurden sie von TOSE entwickelt und das steht sogar auf den Spielen. Das ist bei TOSE nicht immer der Fall. Der gelebten Politik des Entwicklerstudios nach möchte man in den meisten Fällen auch gar nicht auf das Spiel oder in die Credits, weil man keinen kreativen Anteil an den Spielen hat.

Man ist eben Co-Developer, in der Branche wird man aufgrund dieses Verhaltens auch mal „Ghost Developer“ genannt. Im Falle von Densetsu no Starfy ist das anders, weil man das Copyright selbst gemeinsam mit Nintendo hält. TOSE war erst kürzlich in den Schlagzeilen, weil gecancelte Aufträge das Studio in eine finanzielle Schieflage gebracht haben.

Warum Densetsu no Starfy zunächst nie im Westen erschienen ist? Die Frage hat Producer Hitoshi Yamagami schon 2009 beantwortet: Nintendo of America habe das Spiel als „zu Japanisch“ für amerikanisches Publikum angesehen. Ein kurioser Umstand, der aber nicht neu ist, im Gegenteil.

Dieser Sichtweise haben wir im quasi umgekehrten Fall wohl unter anderem Secret of Evermore und Mystic Quest Legend zu verdanken, die „speziell“ für westliches Publikum entwickelt wurden. 1994 schrieb die Club Nintendo in einer ihrer Ausgaben, Final Fantasy V würde europäische Rollenspieleinsteiger „aufgrund seiner Komplexität“ abschrecken. Diese seltsamen Ansichten hielten sich offensichtlich noch eine ganze Weile in den Chefetagen.

Erst mit dem 2008 in Japan veröffentlichten fünften Teil der Starfy-Serie änderte sich das. 2009 erschien das NDS-Spiel als The Legendary Starfy in Nordamerika. Jetzt dürfen wir also weltweit die Starfy-Spiele für Game Boy Advance erleben. Ihr braucht dazu aber das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online.

Der Trailer:

Bildmaterial: Densetsu no Starfy, Nintendo, TOSE