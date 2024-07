Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit erhält eine Videospiel-Adaption

Der in Japan ansässige Entwickler und Publisher MAGES hat verkündet, dass die romantische Visual-Novel Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit noch 2024 für PS4 und Switch erscheinen soll.

Ein konkretes Erscheinungsdatum wurde jedoch noch nicht genannt. Weitere Details werden laut MAGES jedoch in naher Zukunft bekannt gegeben. Ab dem 5. August kann man den Titel außerdem vorbestellen. Ob die Visual-Novel auch für westliche Märkte erscheinen wird, ist noch unklar.

Basierend auf Manga und Anime

Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Reiji Miyajima, welche seit 2017 in Japan erscheint. Im Sommer des Jahres 2020 erschien obendrein eine Anime-Serie der romantischen Komödie.

Der Teaser-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit, MAGES