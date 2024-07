Erster Trailer zu Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School veröffentlicht

Publisher Compile Heart und Entwickler Sting haben einen ersten Trailer zu Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School veröffentlicht. Der neueste Teil der Reihe wird am 28. November in Japan für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen.

Das neue RPG soll die „unberührte Weltanschauung und die vertrauten Charaktere der Madou-Monogatari-Serie in all ihrer nostalgischen Pracht präsentieren“. Man möchte ein neues Kapitel der Serie aufschlagen.

Fia, ein Mädchen, das eine große Zauberin werden will, verlässt ihre Heimatstadt und schreibt sich in einer alten Schule für Zauberei ein, die einst von ihrer Großmutter besucht wurde, um Zauberei zu studieren. Umgeben von strengen, aber humorvollen Lehrern und chaotischen, aber amüsanten Mitschülern, wird Fia ihre Ziele verfolgen und ihre Fähigkeiten entwickeln.

Die allermeisten Madou-Monogatari-Spiele haben es nicht außerhalb Japans geschafft. Mit Sorcery Saga: Curse of the Great Curry God erschien 2013 und 2014 der letzte Ableger aber für PS Vita in Nordamerika und Europa.

Der neue Trailer:

