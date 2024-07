Fans von Zelda: Link’s Awakening machen sich bereit: Castaway hat einen konkreten Termin

In der Rolle von Martin verschlägt es euch in ein pixeliges wie retro-futuristisches Universum. Euer Raumschiff ist auf einer selbstverständlich bislang unerforschten Insel abgestürzt. Dort wird euer treues Haustier sogleich von feindlichen Kreaturen entführt. Die Aufgabenstellung ist klar, oder?

Okay, das mit dem Raumschiff passt nicht so ganz. Aber wer sich beim ersten Blick auf Castaway nicht an Zelda: Link’s Awakening erinnert fühlt, hat es wohl nie gespielt. Selbst einzelne Elemente wie Felsen sind Link’s Awakening wie aus der Insel geschnitten. Die ersten Spielszenen offenbar: Der Held erwacht und findet ein Schwert in Strandnähe. Was meint ihr?

Wie Entwickler Canari Games jetzt bekannt gibt, könnt ihr das alles ab dem 16. August selbst herausfinden. Castaway wird dann für PC-Steam, aber auch PlayStation, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Im Story-Modus gilt es, drei Bosse zu besiegen, um den „aufregenden und süchtig machenden“ Survival-Modus freizuschalten. Hier erklimmt ihr dann einen 50-stöckigen Turm, wobei jede Etage für euch zunehmend anspruchsvollere Herausforderungen bereithält. Klingt ziemlich nach vielen Kämpfen, aber es gibt auch einen Pazifisten-Modus ohne Feinde.

Mit verschiedenen Waffen erwerbt ihr auch einzigartige Fähigkeiten. Schwert, Spitzhacke oder Enterhaken warten auf euch. Neben der Pixelgrafik sollen auch Chiptune-Melodien, sei es heroisch oder düster, für Atmosphäre und Erinnerungen an die 8bit-Ära sorgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Castaway, Canari Games