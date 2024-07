Ganz gezielt: Das JRPG REYNATIS will dem Publikum aus dem Westen gar nicht gefallen

Vor wenigen Wochen wurde das kommende REYNATIS auch für den Westen angekündigt. Das Dark-Action-RPG lockt mit einer prominenten Entwicklerbesetzung und akribisch nachgebildeten Straßen von Shibuya in Tokyo.

Ein richtiges JRPG, möchte man meinen. Inzwischen verschwimmen die Grenzen, viele bekannte JRPG-Reihen wollen (und müssen) auch dem westlichen Publikum gefallen, was mitunter zu Anpassungen geführt hat, die Fans klassischer JRPGs nicht immer begrüßen. REYNATIS bemüht sich hingegen nicht, der Zielgruppe in Übersee zu gefallen. Darüber sprach Director und Producer Takumi Isobe jetzt in einem neuen Interview.

REYNATIS strotzt offensichtlich von Einflüssen moderner JRPG-Serien wie Kingdom Hearts, Final Fantasy und The World Ends With You und Takumi Isobe macht es auch zum erklärten Ziel, dass sein Spiel dem Publikum gefällt, das mit diesen Spielen aufgewachsen ist.

Die Reaktionen aus Übersee auf REYNATIS haben Isobe aber positiv überrascht. Vielleicht auch deshalb, weil er sich vorher nicht so sehr darum gekümmert hat. Der Director erklärt: „Ich wollte, dass die Spieler in Übersee Reynatis als japanisches RPG (JRPG) sehen, deshalb habe ich mich nicht so sehr um die Zielgruppe in Übersee bemüht. Das Ergebnis war eine positive Resonanz, für die ich sehr dankbar bin.“

Was ein JRPG genau ist? Isobe beschreibt es als „ein komplexes Spiel mit vielen Wendungen“, in dem die Schicksale der Charaktere auf eine Art und Weise miteinander verwoben sind, die sie selbst nicht kennen, sowie eine Vielzahl von niedlichen und an Anime erinnernden Charakteren.

REYNATIS erscheint in wenigen Tagen in Japan und am 27. September im Westen für PS5, PS4, Nintendo Switch und PC-Steam. Im Handel gibt eine Deluxe Edition zum Standardpreis für PS4, PS5 und Switch. Diese könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Findet mehr Details und Eindrücke zu REYNATIS in unserem Artikel-Archiv.

