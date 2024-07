Penny Blood: Director hat wenig erfreuliche Nachricht zum Shadow-Hearts-Nachfolger

Es scheint, die Produktion des spirituellen „Shadow Hearts“-Nachfolgers Penny Blood steht still. In einem neuen Entwickler-Kommentar gab Studio Wildrose jedenfalls ein wenig erfreuliches Update.

Demnach habe sich zuletzt wenig am Spiel getan – man sei weiterhin auf der Suche nach einem geeigneten Publisher. Das erklärte Director Matsuzo Machida übrigens bereits im Mai, mit dem Hinweis, dass er bekannt geben würde, sobald sich was an der aktuellen Situation ändere. Das scheint nun – zwei Monate später – offenbar noch nicht der Fall zu sein.

Im neuen Update betont Machida, dass das Team die Entwicklung natürlich nicht aufgegeben hat und begonnen hat, an einem weiteren Versuch zu arbeiten, „den Wert der Penny-Blood-IP zu steigern“. Wie dieses Bemühen aussehen soll? Das bleibt vorerst unklar. Machida schreibt nebulös.

„Die neuen Versuche, zu denen wir fähig sind, werden manchmal für Aufregung, manchmal für Verwirrung und manchmal für Augenrollen sorgen, aber wir arbeiten jeden Tag hart daran“, verspricht Machida. „Nicht alles, was wir versuchen, wird ein Erfolg sein, aber alles, was wir als Mitarbeitende tun können, ist, unsere Herzen zu vereinen und die Opposition zu schlagen.“

Und weiter: „Ihr seid vielleicht neugierig, was dieser neue Versuch ist, und ich verspreche, es euch bekannt zu geben, wenn es so weit ist, also hoffe ich, dass ihr gespannt seid.“

Penny Blood bildet eine düstere und grausame Geschichte ab, die in den Schatten der turbulenten 1920er-Jahre spielt. Sie handelt von einem Ermittler, der sich auf dem Höhepunkt internationaler Unruhen mit der Bedrohung durch das Böse auseinandergesetzt sieht. Der Titel soll für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

via Noisy Pixel, Bildmaterial: Penny Blood, Yukikaze