Despera Drops: Detektiv-Visual-Novel erscheint 2025 endlich auch im Westen

Der Publisher Aksys Games hat kürzlich angekündigt, dass die Detektiv-Visual-Novel Despera Drops im Jahre 2025 auch endlich im Westen erscheinen soll. In Japan erschien der Titel bereits am 30. November 2023, exklusiv für Nintendo Switch. Auch für die westlichen Märkte soll der Titel exklusiv für Switch erscheinen.

Entwickelt wurde die Visual Novel von RED Entertainment, einem in Japan ansässigen Entwickler, welcher sich unter anderem für Titel wie beispielsweise Our World is Ended verantwortlich zeichnet.

Die Story-Synopsis von Aksys Games zum Spiel: „Im Sommer 2028 macht Mika Amamine, die an einer Universität in Bologna (Italien) studiert, mit Freunden einen Kurztrip nach Rom, um das Ende ihrer Prüfungen zu feiern. Während dieser Reise wird sie jedoch in einen Mordfall verwickelt und anschließend als Verdächtige verhaftet.“

Und weiter: „Während sie in einem Polizeifahrzeug transportiert wird, überschlägt sich dieses plötzlich bei einem Unfall und befreit Mika zusammen mit sechs anderen Kriminellen, die alle auf der Flucht sind.“

Der offizielle Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Despera Drops, Aksys Games, D3 Publisher, RED Entertainment