Früher cringe, jetzt stolz darauf: Der Begriff „JRPG“ ist heute willkommen, findet Falcom-Chef

Seit Naoki Yoshida den Begriff „JRPG“ als mitunter „diskriminierend“ bezeichnete, ist es ein Thema, was japanische Entwickler zu Begriff „JRPG“ zu sagen haben. Hideki Kamiya (Bayonetta) zum Beispiel sah das ganz anders: Man solle doch stolz darauf sein. Tetsuya Nomura und Yoshinori Kitase fanden die Diskussion „ein bisschen seltsam“.

GameSpot sprach in einem langen Interview mit Toshihiro Kondo, Präsident von Nihon Falcom. Dort entwickelt man mit The Legend of Heroes und Ys Spieleserien, die vermutlich näher am Begriff des „klassischen JRPGs“ sind als die Spiele der bisher genannten Entwickler.

In einem auch ansonsten sehr lesenswerten Interview fragte GameSpot also auch, das Kondo von der Diskussion hält. Ob er die Bezeichnung als eine Schublade empfinde und es vorziehen würde, wenn Leute von einem rundenbasierten RPG oder einem Action-RPG sprechen würden?

Kondo findet tatsächlich, der Begriff „JRPG“ sei anfangs als eine Art Pejorativum verwendet worden. Das habe vielen nicht gefallen und es habe anfangs auch Reaktionen dagegen gegeben. „Aber allmählich hat man das Gefühl, dass es fast das Gegenteil bedeutet“, so Kondo weiter.

Eines der Dinge, an denen man JRPGs erkennen könne, sein der Einfluss von Anime und Manga. „Das Wissen, wie man diese Elemente und Themen in die Spiele einbaut, verleiht ihnen einen ausgeprägten japanischen Geschmack, was nicht nur eine gute Sache ist, sondern auch eine Art kulturelles Band schafft“, glaubt Kondo.

Und weiter sagt Kondo: „Während ich in der Vergangenheit vor dieser Terminologie zurückgeschreckt wäre oder es mir vor ihr geschaudert hätte, ist sie jetzt etwas, das ich willkommen heiße. Es gibt etwas, das nur die japanischen Schöpfer erschaffen können, indem sie diese Elemente verwenden, über die wir gesprochen haben. Und indem sie das tun, schaffen sie etwas, das es wert ist, gefeiert zu werden. Wir machen nicht nur RPGs, sondern JRPGs – und wir sind stolz darauf, das zu sagen.“

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria, Falcom