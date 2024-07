Metal Gear meets Portal in Unreal Engine 5: Black State begeistert mit dem ersten Trailer

Das Entwicklerstudio Motion Blur Studio hat Black State angekündigt und damit offenbar einen Nerv getroffen. Dabei sei der heutige Ankündigungstrailer nur „die Spitze des Eisbergs“, wie CEO Kadir Demirden vom türkischen Studio verspricht. Medien wie IGN ziehen offen Vergleiche zu Metal Gear und Portal.

In Black State werdet ihr von einer geheimen Gruppe von Wissenschaftlern, den sogenannten Architekten, zu einer mysteriösen Mission gerufen. Eure Aufgabe ist es, Gefangene zu retten und die Wahrheit hinter einem katastrophalen Ereignis aufzudecken, wobei jede Tür zu neuen und unerwarteten Orten führt.

Und zwar buchstäblich. Die „Echtzeit-Türmechanik“ ist ein Feature und eine „bahnbrechende Funktion“, die euch einen nahtlosen Übergang zwischen den Leveln ohne Ladebildschirme ermöglichen soll. Türen sollen sich unerwartet und an unterschiedlichen Orten öffnen und so ein dynamisches, sich nie wiederholendes Spielerlebnis schaffen. Das ist dann wohl der Portal-Teil der Vergleich

Auf eurem Abenteuer stehen euch „umfangreiche Waffen und taktische Gadgets“ zur Verfügung, der Trailer gibt dazu einen ersten Einblick. Neben intensiven Kämpfen erwarten euch auch Stealth-Sequenzen. Damit hat sich Black State wohl die Metal-Gear-Vergleiche verdient.

„Wir lieben natürlich die Metal-Gear-Solid-Serie“, gesteht das Studio gegenüber IGN ein. Man habe zweieinhalb Jahre an den Game-Design-Dokumenten für das Spiel gearbeitet und ständig Spiele wie The Last of Us, Metal Gear Solid oder Uncharted bewundert. Das Ziel sei es, an die Grenzen zu gehen.

Black State befindet sich seit etwa drei Jahren in Entwicklung. Das Team von Motion Blur sagt: „Die Idee für Black State stammt aus dem kreativen Kopf von Kadir Demirden. Dieses Konzept hat sich in seiner Vorstellung über ein Jahrzehnt lang entwickelt. Während dieser Zeit wurden umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt, um herauszufinden, wie ein kleines Team ein Spiel mit AAA-Qualität produzieren kann.“

via Gematsu, Bildmaterial: Black State, Motion Blur Studio